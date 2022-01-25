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Азербайджан представлен на выставке "Музыкальный фольклор народов стран СНГ"

Азербайджан представлен на выставке "Музыкальный фольклор народов стран СНГ" В рамках тематического года народного творчества и культурного наследия стран СНГ, в Российской государственной библиотеке состоялось открытие книжно-иллюстративной выставки "Музыкальный фольклор народов стран Содружества".
Искусство
25 января 2022 г. 17:46
Азербайджан представлен на выставке Музыкальный фольклор народов стран СНГ

В рамках тематического года народного творчества и культурного наследия стран СНГ, в Российской государственной библиотеке состоялось открытие книжно-иллюстративной выставки "Музыкальный фольклор народов стран Содружества".

Как сообщает российское бюро Report, организаторами мероприятия выступили МРО "Азербайджанский Конгресс" совместно с Российской государственной библиотекой и другими национальными диаспорами.

На мероприятии участвовали представители различных стран СНГ. Азербайджан выступил с номерами, среди которых национальные танцы "Наз элямя", "Узундара" и др.

Президент Российской государственной библиотеки Виктор Федоров, отметил важность проводимого мероприятия, которое способствует сближению разных народов и помогают лучше узнавать друг друга.

Также на выставке Азербайджан продемонстрировал свое книжное и музыкальное наследие.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan MDB ölkələrinin xalq musiqisi sərgisində təmsil olunur

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