Азербайджан представит свои фильмы на российском кинофестивале

В российской столице стартует 4-й Международный кинофестиваль стран СНГ "Московская премьера".

В российской столице стартует 4-й Международный кинофестиваль стран СНГ "Московская премьера".

Как сообщает российское бюро Report, об этом говорится на сайте международного кинофестиваля.

Азербайджан представит на фестивале фильмы "В этом южном городе", "Прощай, южный город", "Один день Алисы", "Гобелен" и "Допрос", которые были сняты совместно с российскими кинематографистами.

Также свои фильмы покажут кинематографисты из Беларуси, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Латвии, России, Таджикистана и Узбекистана.