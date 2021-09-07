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Азербайджан представит фильм "Гырмызы" на международном фестивале

Азербайджан представит фильм "Гырмызы" на международном фестивале С 19 по 24 сентября в Самаре пройдет XXVI Международный фестиваль "Кино детям".
Искусство
7 сентября 2021 г. 18:15
Азербайджан представит фильм Гырмызы на международном фестивале

С 19 по 24 сентября в Самаре пройдет XXVI Международный фестиваль "Кино детям".

Об этом Report сообщили в Союзе кинематографистов Азербайджана (СКА).

Было отмечено, что Азербайджан представлен на фестивале фильмом "Красный" ("Гырмызы") режиссера Таира Таировича, члена правления СКА.

Отметим, что фильм "Красный" рассказывает о школьнице из отдаленного горного села, родители которой развелись. Девочка мечтает пройтись по грязным сельским дорогам в новых красных туфлях.

Свои работы на фестивале также представили кинематографисты из России, Беларуси, Норвегии, Швеции, Италии, Республики Корея.

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Версия на английском языке Azerbaijan to be represented at international festival with film "Girmizi" ("Red")
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan beynəlxalq festivalda "Qırmızı" filmi ilə təmsil olunacaq

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