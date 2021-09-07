Азербайджан представит фильм "Гырмызы" на международном фестивале

С 19 по 24 сентября в Самаре пройдет XXVI Международный фестиваль "Кино детям".

С 19 по 24 сентября в Самаре пройдет XXVI Международный фестиваль "Кино детям".

Об этом Report сообщили в Союзе кинематографистов Азербайджана (СКА).

Было отмечено, что Азербайджан представлен на фестивале фильмом "Красный" ("Гырмызы") режиссера Таира Таировича, члена правления СКА.

Отметим, что фильм "Красный" рассказывает о школьнице из отдаленного горного села, родители которой развелись. Девочка мечтает пройтись по грязным сельским дорогам в новых красных туфлях.

Свои работы на фестивале также представили кинематографисты из России, Беларуси, Норвегии, Швеции, Италии, Республики Корея.