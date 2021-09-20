Азербайджан представлен на фестивале в Литве

Азербайджан представлен на прошедшем в Литве фестивале "Сад культур-2021".

Азербайджан представлен на прошедшем в Литве фестивале "Сад культур-2021".

Как сообщает Report, на мероприятии страну представила Организация азербайджанской молодежи Литвы (AYOL).

Гости фестиваля смогли подробнее ознакомиться с азербайджанской культурой, национальной музыкой и танцами, такими как "Сары гелин"("Sarı Gəlin"), "Наз элямя" ("Naz eləmə") и др.

В завершении фестиваля за активную пропаганду азербайджанской культуры в Литве и вклад в укрепление дружбы между народами AYOL удостоился приза Культурного центра города Каунас.