О нас
Report Georgia
Аудио новости

Азербайджан представлен на фестивале в Литве

Азербайджан представлен на фестивале в Литве Азербайджан представлен на прошедшем в Литве фестивале "Сад культур-2021".
Искусство
20 сентября 2021 г. 13:23
Азербайджан представлен на фестивале в Литве

Азербайджан представлен на прошедшем в Литве фестивале "Сад культур-2021".

Как сообщает Report, на мероприятии страну представила Организация азербайджанской молодежи Литвы (AYOL).

Гости фестиваля смогли подробнее ознакомиться с азербайджанской культурой, национальной музыкой и танцами, такими как "Сары гелин"("Sarı Gəlin"), "Наз элямя" ("Naz eləmə") и др.

В завершении фестиваля за активную пропаганду азербайджанской культуры в Литве и вклад в укрепление дружбы между народами AYOL удостоился приза Культурного центра города Каунас.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке ФотоAzerbaijan represented at festival in Lithuania
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan Litvada festivalda təmsil olunub

Самое читаемое

Главнокомандующий ВС Украины проанализировал причины победы армии Азербайджана
Главнокомандующий ВС Украины проанализировал причины победы армии Азербайджана
13 сентября 2021 г. 16:39
Учения сил спецназа Азербайджана, Турции и Пакистана
ФотоУчения сил спецназа Азербайджана, Турции и Пакистана
13 сентября 2021 г. 15:15
Украина может применить санкции против Армении и армянской диаспоры
Украина может применить санкции против Армении и армянской диаспоры
16 сентября 2021 г. 10:51
Представитель кабинета талибов: Афганистан надеется наладить хорошие отношения с соседями
Представитель кабинета талибов: Афганистан надеется наладить хорошие отношения с соседями
16 сентября 2021 г. 11:09
Эрдоган: Открытие Зангезурского коридора является политическим вопросом
ВидеоЭрдоган: Открытие Зангезурского коридора является политическим вопросом
19 сентября 2021 г. 13:30
Нариман Аббасов нокаутировал российского бойца смешанных единоборств
ВидеоНариман Аббасов нокаутировал российского бойца смешанных единоборств
18 сентября 2021 г. 01:35
Полиция США наградила азербайджанца, спасшего сотни жизней
ФотоПолиция США наградила азербайджанца, спасшего сотни жизней
18 сентября 2021 г. 08:09
Тюркский совет сменит название, Туркменистан станет полноправным членом организации
Тюркский совет сменит название, Туркменистан станет полноправным членом организации
14 сентября 2021 г. 18:35
В Баку заведено уголовное дело на должностных лиц
В Баку заведено уголовное дело на должностных лиц
16 сентября 2021 г. 10:07
В Баку найден труп женщины
В Баку найден труп женщины
16 сентября 2021 г. 23:30

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi