Азербайджан на выставке "Интермузей-2017" в Москве представил дом-музей Вагифа Мустафазаде

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Москва. 25 мая. REPORT.AZ/ В Центральном выставочном зале "Манеж" в Москве открылся XIX Международный фестиваль "Интермузей-2017". Как сообщает российское бюро Report, Азербайджан на этом мероприятии представлен Мемориальным домом-музеем Вагифа Мустафазаде.

В выставке "Интермузей-2017" приняли участие более 300 музеев из России, стран ближнего и дальнего зарубежья. Среди участников фестиваля Мемориальный дом-музей Вагифа Мустафазаде, известного джазового композитора и пианиста, основоположника джаз-мугама.

Азербайджанский музей представил в экспозиции фестиваля наследие Вагифа Мустафазаде: его фотографии с ведущими музыкантами мира, музыкальные альбомы, книги и документальную ленту о нём.

С азербайджанской экспозицией на выставке ознакомился министр культуры России Владимир Мединский, который отметил, что является любителем джаза. Директор дома-музея Вагифа Мустафазаде Афаг Алиева передала Владимиру Мединскому приветствия от министерства культуры и туризма Азербайджана и рассказала об экспозиции.

"Творчество Вагифа Мустафазаде хорошо известно и в России. Почитателями его таланта являются такие известные исполнители, как Лариса Долина, Олег Газманов. Наш музей посещают много иностранных гостей, приезжающих в Баку", - отметила Афаг Алиева.

Отметим, что выставка "Интермузей", организатором которого выступает министерство культуры России, проводится с 1999 года и за это время стала признанной площадкой для обмена опытом, возможностью для крупных и небольших музеев показать свои достижения.

Выставка продлится до 29 мая.