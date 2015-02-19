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    ​Азербайджан и Турция снимут совместные фильмы

    В прошлом году киностудия Азербайджанфильм имени Джафара Джаббарлы приняла участие в 52 международных кинофестивалях

    Баку. 19 февраля. REPORT.AZ/ "В прошлом году киностудия "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы приняла участие в 52 международных кинофестивалях. Это достижение азербайджанского кинематографа".

    Об этом заявил Report директор киностудии "Азербайджанфильм" имени Д.Джаббарлы Мушфиг Хатамов.

    Он отметил, что на объявленном студией "Мозалан" конкурсе сценаристов победили 6 сценариев, по которым в ближайшее время будут сняты фильмы.

    Директор киностудии также отметил, что в этом году будет экранизировано несколько совместных проектов Турции и Азербайджана. 

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