​Азербайджан и Турция снимут совместные фильмы

Баку. 19 февраля. REPORT.AZ/ "В прошлом году киностудия "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы приняла участие в 52 международных кинофестивалях. Это достижение азербайджанского кинематографа".

Об этом заявил Report директор киностудии "Азербайджанфильм" имени Д.Джаббарлы Мушфиг Хатамов.

Он отметил, что на объявленном студией "Мозалан" конкурсе сценаристов победили 6 сценариев, по которым в ближайшее время будут сняты фильмы.

Директор киностудии также отметил, что в этом году будет экранизировано несколько совместных проектов Турции и Азербайджана.