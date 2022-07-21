Азербайджан был представлен на джаз-фестивале во Франции

Азербайджан был представлен на джаз-фестивале во Франции.

Азербайджан был представлен на джаз-фестивале во Франции.

Как передает французское бюро Report, на ежегодном фестивале JAZZASETE под открытым небом во французском городе Сете нашу страну представил исполнитель джаза Исфар Сарабский.

На фестивале рассказали о творчестве И.Сарабского, создающем мост между восточной и западной музыкой, классической музыкой и джазом, фольклором и электро.

"Исфар во время своих выступлений передает нам истории, эмоции с невероятной энергией. В его стране его концерты особенно популярны, потому что он смог создать связь с общественностью", - подчеркнули на фестивале.

На фестивале азербайджанский джаз удостоился оваций.