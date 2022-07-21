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Азербайджан был представлен на джаз-фестивале во Франции

Азербайджан был представлен на джаз-фестивале во Франции Азербайджан был представлен на джаз-фестивале во Франции.
Искусство
21 июля 2022 г. 17:36
Азербайджан был представлен на джаз-фестивале во Франции

Азербайджан был представлен на джаз-фестивале во Франции.

Как передает французское бюро Report, на ежегодном фестивале JAZZASETE под открытым небом во французском городе Сете нашу страну представил исполнитель джаза Исфар Сарабский.

На фестивале рассказали о творчестве И.Сарабского, создающем мост между восточной и западной музыкой, классической музыкой и джазом, фольклором и электро.

"Исфар во время своих выступлений передает нам истории, эмоции с невероятной энергией. В его стране его концерты особенно популярны, потому что он смог создать связь с общественностью", - подчеркнули на фестивале.

На фестивале азербайджанский джаз удостоился оваций.

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Версия на английском языке ФотоAzerbajan represented at jazz festival in France
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan Fransada keçirilən Jazz Festivalında təmsil olunub

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