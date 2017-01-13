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    Азербайджан будет представлен на Международном семинаре ателье искусств тюркского мира

    На семинаре в Адане будут участвовать 77 представителя из 17 стран

    Баку. 13 января. REPORT.AZ/ Азербайджан будет представлен на Международном семинаре ателье искусств тюркского мира.

    Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, на культурном мероприятии в турецком городе Адана примут участие 77 представителей из 17 стран.

    В ходе семинара мастера изобразят на полотне историю, природу и культуру города. 

    В мероприятии такэе примут участие представители Албании, Боснии и Герцеговины, Дагестана, Хорватии, Ирана, Черногории, Казахстана, Кыргызстана, Северного Кипра, Косово, Македонии, Узбекистана, Сербии и Таджикистана. 

    Произведения мастеров будут демонстрироваться в 75 галереях с 19 по 30 января. 

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