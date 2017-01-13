Баку. 13 января. REPORT.AZ/ Азербайджан будет представлен на Международном семинаре ателье искусств тюркского мира.

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, на культурном мероприятии в турецком городе Адана примут участие 77 представителей из 17 стран.

В ходе семинара мастера изобразят на полотне историю, природу и культуру города.

В мероприятии такэе примут участие представители Албании, Боснии и Герцеговины, Дагестана, Хорватии, Ирана, Черногории, Казахстана, Кыргызстана, Северного Кипра, Косово, Македонии, Узбекистана, Сербии и Таджикистана.

Произведения мастеров будут демонстрироваться в 75 галереях с 19 по 30 января.