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Азербайджан будет представлен на международном кинофестивале в Батуми

Азербайджан будет представлен на международном кинофестивале в Батуми С 18 по 24 сентября в Грузии пройдет XVI Батумский международный фестиваль авторского кино (BIAFF 2021).
Искусство
14 сентября 2021 г. 16:11
Азербайджан будет представлен на международном кинофестивале в Батуми
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С 18 по 24 сентября в Грузии пройдет XVI Батумский международный фестиваль авторского кино (BIAFF 2021).

Как сообщает грузинское бюро Report, на мероприятии будет представлено около 70 художественных и документальных полнометражных и короткометражных фильмов из 30 стран.

Азербайджан на фестивале будет представлен художественным фильмом режиссера Азера Гулиева "Təngnəfəs". 15-минутная лента режиссера примет участие в конкурсе короткометражных фильмов.

Мероприятие организовано Министерством культуры, спорта и молодежи Грузии, мэрией Батуми, Национальным киноцентром, Министерством культуры Аджарии и другими структурами.

Фестиваль будет организован в соответствии с противоэпидемическими правилами.

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Версия на английском языке Azerbaijan to be represented at international film festival in Batumi
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Batumidə beynəlxalq kinofestivalda təmsil olunacaq

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