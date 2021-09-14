Азербайджан будет представлен на международном кинофестивале в Батуми

С 18 по 24 сентября в Грузии пройдет XVI Батумский международный фестиваль авторского кино (BIAFF 2021).
Как сообщает грузинское бюро Report, на мероприятии будет представлено около 70 художественных и документальных полнометражных и короткометражных фильмов из 30 стран.
Азербайджан на фестивале будет представлен художественным фильмом режиссера Азера Гулиева "Təngnəfəs". 15-минутная лента режиссера примет участие в конкурсе короткометражных фильмов.
Мероприятие организовано Министерством культуры, спорта и молодежи Грузии, мэрией Батуми, Национальным киноцентром, Министерством культуры Аджарии и другими структурами.
Фестиваль будет организован в соответствии с противоэпидемическими правилами.