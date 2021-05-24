О нас
Report Georgia
Аудио новости

Азербайджан будет представлен на Международном кинофестивале "Фаджр"

Азербайджан будет представлен на Международном кинофестивале "Фаджр" Азербайджан будет представлен на 38-м Международном кинофестивале "Фаджр".
Искусство
24 мая 2021 г. 15:40
Азербайджан будет представлен на Международном кинофестивале Фаджр
0 : 00
0 : 00

Азербайджан будет представлен на 38-м Международном кинофестивале "Фаджр".

Как сообщает Report, первый короткометражный фильм молодого режиссера Лятифа Лятифсоя "Аня” примет участие в основной конкурсной программе Eastern Vista.

Сюжет фильма, снятого в экспериментально-документальном жанре, повествует о жизни пожилой Анны, преподававшей русский язык и литературу в деревне, раскрывает образ ее мыслей и мечтаний.

Хронометраж фильма - 12 минут.

Отметим, что 38-й по счету фестиваль пройдет с 26 мая по 2 июня этого года в Тегеране.

Фестиваль считается одним из самых престижных в Азии, Европе и на Среднем Востоке.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке ФотоAzerbaijan to be represented at Fajr International Film Festival
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan Fəcr Beynəlxalq Film Festivalında təmsil olunacaq

Самое важное

В Азербайджане аннулированы лицензии 4 телеканалов
В Азербайджане аннулированы лицензии 4 телеканалов
24 мая 2021 г. 16:09
В Азербайджане названо число онкологических больных
В Азербайджане названо число онкологических больных
24 мая 2021 г. 11:38
Турецкий министр: Эрдоган посетит Азербайджан в ближайшие недели
Турецкий министр: Эрдоган посетит Азербайджан в ближайшие недели
24 мая 2021 г. 08:30
Михаил Швыдкой: Уход Таира Салахова - огромная потеря для искусства двух стран
Михаил Швыдкой: Уход Таира Салахова - огромная потеря для искусства двух стран
22 мая 2021 г. 18:29
Александр Лукашенко позвонил президенту Ильхаму Алиеву
Александр Лукашенко позвонил президенту Ильхаму Алиеву
22 мая 2021 г. 16:46
Внешнеполитическое ведомство Азербайджана ответило МИД Армении
Внешнеполитическое ведомство Азербайджана ответило МИД Армении
22 мая 2021 г. 15:05
Экс-посол США: Увиденное в Агдаме повергло нас в ужас
Экс-посол США: Увиденное в Агдаме повергло нас в ужас
22 мая 2021 г. 14:27
Военнослужащие Азербайджана и Турции провели совместные тактические учения
Военнослужащие Азербайджана и Турции провели совместные тактические учения
22 мая 2021 г. 13:33
Британская Daily Express о вероятной победе Efendi на Евровидение 2021
Британская Daily Express о вероятной победе Efendi на Евровидение 2021
22 мая 2021 г. 12:49
Найдены останки еще двух пропавших без вести военнослужащих Азербайджанской армии
Найдены останки еще двух пропавших без вести военнослужащих Азербайджанской армии
22 мая 2021 г. 11:22

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi