Азербайджан будет представлен на Международном кинофестивале "Фаджр"

Азербайджан будет представлен на 38-м Международном кинофестивале "Фаджр".

Азербайджан будет представлен на 38-м Международном кинофестивале "Фаджр".

Как сообщает Report, первый короткометражный фильм молодого режиссера Лятифа Лятифсоя "Аня” примет участие в основной конкурсной программе Eastern Vista.

Сюжет фильма, снятого в экспериментально-документальном жанре, повествует о жизни пожилой Анны, преподававшей русский язык и литературу в деревне, раскрывает образ ее мыслей и мечтаний.

Хронометраж фильма - 12 минут.

Отметим, что 38-й по счету фестиваль пройдет с 26 мая по 2 июня этого года в Тегеране.

Фестиваль считается одним из самых престижных в Азии, Европе и на Среднем Востоке.