Азербайджан будет представлен на Международном кинофестивале "Фаджр"

Азербайджан будет представлен на 38-м Международном кинофестивале "Фаджр".
Как сообщает Report, первый короткометражный фильм молодого режиссера Лятифа Лятифсоя "Аня” примет участие в основной конкурсной программе Eastern Vista.
Сюжет фильма, снятого в экспериментально-документальном жанре, повествует о жизни пожилой Анны, преподававшей русский язык и литературу в деревне, раскрывает образ ее мыслей и мечтаний.
Хронометраж фильма - 12 минут.
Отметим, что 38-й по счету фестиваль пройдет с 26 мая по 2 июня этого года в Тегеране.
Фестиваль считается одним из самых престижных в Азии, Европе и на Среднем Востоке.