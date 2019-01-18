Азербайджан будет представлен на "Berlinale Talents" в Германии

Баку. 18 января. REPORT.AZ/ 7-17 февраля в Германии состоится одно из самых престижных мероприятий мира – 69-й Берлинский кинофестиваль, известный как Berlinale.

Как сообщает Report, на проводящемся с 1951 года и считающимся одним из самых ожидаемых событий мирового кинематографа фестивале Berlinale демонстрируются более 400 "авторских" и "интеллектуальных" фильмов.

В международной кинопрограмме "Berlinale Talents", которая состоится в рамках фестиваля 9-14 февраля, Азербайджан представит Самира Аскерова. Она примет участие в одной из крупнейших киновыставок мира - Европейском рынке кино, встретится с иностранными дистрибьюторами, обсудит потенциальное сотрудничество с Азербайджаном.

С.Аскерова для участия в мероприятии была выбрана среди 3400 заявителей из 130 стран.

Отметим, что Самира Аскерова занимается в ведущей кинодистрибьюторской фирме Азербайджана Cinema Distributionорганизацией проката местных и иностранных фильмов.