Аздрама завершит сезон 9 июля

Баку. 3 июля. REPORT.AZ/ Этот сезон запомнился творческому коллективу Академического национального драматического театра знаменательными событиями.

Об этом Report сообщил пресс-секретарь Аздрамы Джавид Зейналлы.

По его словам, за этот сезон коллектив гастролировал в регионы и за рубеж, провел не одну премьеру, организовал при поддержке министерства культуры и туризма юбилеи корифеев, имеющих заслуги в развитии азербайджанского театра.

Кроме того, прошли премьеры таких спектаклей, как "Алмаз", "Чиполлино", "В стране льдов", "Завещание", "Дочь Косы", "Обманутые звезды". Завершились репетиции некоторых спектаклей, премьера которых состоится в сентябре.

Кроме того, в этом сезоне молодые актеры Академического национального драматического театра Анар Садыгов и Алиф Джахангирли приняли участие на Международном театральном фестивале имени А.П.Чехова, присутствовали в творческой лаборатории и на мастер-классах.

В августе этого года коллектив Аздрамы примет участие на Международном фестивале моноспектаклей в городе Варна (Болгария).

Дж.Зейналлы подчеркнул, что Академический национальный драматический театр завершит сезон 9 июля спектаклем "Гарабахнаме": "В новом сезоне мы обещаем зрителям новые, интересные постановки".