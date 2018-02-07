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    Авторы "Игры престолов" создадут серию фильмов во вселенной "Звездных войн"

    Дэвид Бениофф и Дэн Уайсс заявили о готовности начать работу сразу после завершения съемок последнего сезона Игры престолов

    Баку. 7 февраля. REPORT.AZ/ Создатели телесериала "Игра престолов" (Game of Thrones) Дэвид Бениофф и Дэн Уайсс напишут сценарий и спродюсируют серию фильмов, действие которых развернется во вселенной "Звездных войн" (Star Wars).

    Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении, опубликованном во вторник на официальном сайте киносаги.

    Сами Бениофф и Уайсс заявили, что получить возможность поработать над "Звездными войнами" для них является большой честью. Они добавили, что будут готовы приступить к работе, как только будут завершены съемки последнего сезона "Игры престолов".

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