Авторы "Игры престолов" создадут серию фильмов во вселенной "Звездных войн"

Баку. 7 февраля. REPORT.AZ/ Создатели телесериала "Игра престолов" (Game of Thrones) Дэвид Бениофф и Дэн Уайсс напишут сценарий и спродюсируют серию фильмов, действие которых развернется во вселенной "Звездных войн" (Star Wars).

Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении, опубликованном во вторник на официальном сайте киносаги.

Сами Бениофф и Уайсс заявили, что получить возможность поработать над "Звездными войнами" для них является большой честью. Они добавили, что будут готовы приступить к работе, как только будут завершены съемки последнего сезона "Игры престолов".