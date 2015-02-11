​Автопортрет Фрэнсиса Бэкона продан за 20 млн. евро

Баку. 11 февраля. REPORT.AZ/ Автопортрет английского художника-экспрессиониста, мастера фигуративной живописи Фрэнсиса Бэкона продан на аукционе Sotheby's в Лондоне за 20 млн. евро.

Как передает Report, об этом пишет The Irish Times.

Созданная в 1977 году работа "Два эскиза к автопортрету" нашла покупателя менее чем за две минуты.

Фрэнсис Бэкон родился в столице Ирландии, однако большую часть своих работ он выполнил в то время, пока жил в Лондоне. Художник скончался в 1992 году во время поездки в Испанию.

Ранее на Sotheby's были проданы пять картин Моне за 83,8 млн. долларов.