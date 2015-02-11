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    ​Автопортрет Фрэнсиса Бэкона продан за 20 млн. евро

    Созданная в 1977 году работа Два эскиза к автопортрету нашла покупателя менее чем за две минуты

    Баку. 11 февраля. REPORT.AZ/ Автопортрет английского художника-экспрессиониста, мастера фигуративной живописи Фрэнсиса Бэкона продан на аукционе Sotheby's в Лондоне за 20 млн. евро.

    Как передает Report, об этом пишет The Irish Times.

    Созданная в 1977 году работа "Два эскиза к автопортрету" нашла покупателя менее чем за две минуты.

    Фрэнсис Бэкон родился в столице Ирландии, однако большую часть своих работ он выполнил в то время, пока жил в Лондоне. Художник скончался в 1992 году во время поездки в Испанию.

    Ранее на Sotheby's были проданы пять картин Моне за 83,8 млн. долларов.

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