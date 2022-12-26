"Аватар: Путь воды" собрал $855 млн по всему миру

Новый фильм режиссера Джеймса Кэмерона "Аватар: Путь воды", вышедший 16 декабря, заработал 855 млн долларов США в кинотеатрах по всему миру.

Новый фильм режиссера Джеймса Кэмерона "Аватар: Путь воды", вышедший 16 декабря, заработал 855 млн долларов США в кинотеатрах по всему миру.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом пишет NBC News.

Из этой суммы на США приходится $254 млн кассовых сборов. Аналитики отмечают, что похолодание и зимние шторма привели к уменьшению продаж билетов в американских кинотеатрах. Ранее руководитель отдела мирового кинопроката Disney Тони Чемберс отмечал, что зрители опасаются посещать кинотеатры из-за пандемии коронавируса.

По словам Кэмерона, на данный момент выручка составляет меньше половины суммы, необходимой для того, чтобы считать картину прибыльной.

Первый "Аватар", вышедший в 2009 году, удерживает титул самого успешного фильма в истории: его мировые сборы превышают 2,9 млрд долларов США.