Аукцион Sotheby's впервые ввел оплату криптовалютой на торгах за картину Бэнкси

Оценочная стоимость работы британского художника составляет до $5 млн

Работа британского художника Бэнкси Love is in the Air ("Любовь витает в воздухе") будет продана на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, впервые произведение искусства можно будет приобрести за криптовалюту.

По словам организаторов, оценочная стоимость картины Бэнкси составляет от $3 до $5 млн. При этом тот, кому удастся на аукционе 12 мая сделать наиболее высокую ставку, сможет оплатить покупку криптовалютой Bitcoin или Ethereum. Ставки, однако, по-прежнему придется делать в долларовом эквиваленте.

"Это характерное нововведение, открывающее путь к дальнейшему применению криптовалют на аукционах Sotheby's, стало продолжением экспериментов аукционного дома с применением новых технологий <...>", - указывается в пресс-релизе аукциона. По словам организаторов, появление функции оплаты криптовалютой "позволяет переосмыслить и расширить" возможности аукционного дома.

Картина представляет собой холст размером 90 на 90 см, подписанный самим автором. На холсте масляными красками изображен участник акции протеста, бросающий букет цветов.