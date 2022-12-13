"Астана Опера" впервые выступила в Баку

Труппа казахстанского театра "Астана Опера" впервые выступила в Баку с гастрольной программой.

Труппа казахстанского театра "Астана Опера" впервые выступила в Баку с гастрольной программой.

Как сообщает Report , гала-концерт прошел сегодня на сцене Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета.

Выступление казахстанского театра состоялось по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Казахстаном. На концерте с сольными номерами и дуэтами выступили заслуженные деятели Казахстана Азамат Желтыргузов, Жупар Габдуллина, Салтанат Ахметова, Бибигуль Жанузак, Медет Чотабаев, а также Салтанат Муратбекова, Саян Исин, Талгат Галеев, Шынгыс Расылхан, Гульдана Алдадосова.

Для ценителей классической музыки прозвучали айтыс из оперы "Биржан – Сара" Мукана Тулебаева, ария Айдара из оперы "Абай" Ахмета Жубанова, Латыф Хамиди, ария Эльвиры из оперы "Пуритане" Винченцо Беллини.

На концерте также были исполнены произведения Вольфганга Амадея Моцарта, Джузеппе Верди, Джакомо Пуччини, Винченцо Беллини, Жоржа Бизе, Имре Кальмана, Антонина Дворжака, Евгения Брусиловского, Толегена Мухамеджанова и других композиторов.