Артисты из Беларуси выступят в балете "Дон Кихот" в Баку

Баку. 14 ноября. REPORT.AZ/ В Баку приедут мастера балета из Беларуси, которые выступят в постановке Л.Минкуса "Дон Кихот", включенной в репертуар Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета.

Как сообщили Report в пресс-службе театра, главные партии в балете, который представят 25 ноября, исполнят белорусские артисты Александра Чижик (Китри) и Константин Героник (Базиль).

Отметим, что ведущие солисты Национального академического театра оперы и балета Беларуси являются лауреатами ряда международных конкурсов.

Александра Чижик выступала в Германии, Франции, Швейцарии, Испании, Португалии, Италии, Великобритании, США, Китае, Японии, Мексике и других странах.

В постановке также задействованы солисты балетной труппы Театра оперы и балета.

Дирижер - заслуженный артист, лауреат международных конкурсов Эйюб Гулиев.