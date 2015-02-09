Новая постановка "Аршин мал алан" представлена в Ташкенте на узбекском языке

Баку. 9 февраля. REPORT.AZ/ В Ташкенте, в Государственном музыкальном театре Узбекистана имени Мукими состоялась премьера музыкальной комедии великого азербайджанского композитора Узеира Гаджибейли "Аршин мал алан" в новой постановке.

Как сообщили Report в посольстве Азербайджана в Узбекистане, спектакль подготовлен по инициативе действующего при посольстве Центра азербайджанской культуры имени Гейдара Алиева.

На премьере приняли участие сотрудники Центра азербайджанской культуры, деятели культуры, науки и искусства Узбекистана, члены азербайджанской диаспоры в этой стране, представители СМИ.

Постановка спектакля принадлежит режиссеру театра, заслуженному деятелю искусств Ахаду Фармонову. Дирижер - Аскил Тураев. В главных ролях - Ровшан Ибрагимов, Умуд Шадманов, Наргиз Шохобаева.

Спектакль прошел с аншлагом и вызвал большой интерес зрителей.