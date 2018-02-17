Арнольд Шварценеггер сыграет в фильме-пародии Кунг Фьюри

Баку. 17 февраля. REPORT.AZ/ Актер и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер примет участие в съемках фильма-пародии на боевики 1980-х годов «Кунг Фьюри».

Как передает Report, актера пригласили на роль президента США. Также в фильме появится звезда сериала «Спасатели Малибу» Дэвид Хассельхов.

Режиссером и продюсером выступит Дэвид Сандбер, который создал короткометражную ленту, ставшую основой картины. В главной роли снимется Майкл Фассбендер.