​Ариф Меликов: Я нахожусь на лечении

Баку. 29 июля. REPORT.AZ/ Народный артист Азербайджана и СССР, заслуженный деятель искусств, всемирно известный композитор Ариф Меликов находится на отдыхе на собственной даче около Баку. Об этом сообщил Report сам А.Меликов.

Композитор, который не планирует вернуться в Баку раньше сентября, готовится к новой концертной программе: "Сейчас я на даче. Отдыхаю и принимаю лечение. Хочу приступить к работе в сентябре с новыми силами. 13 сентября мой день рождения. В прошлом году по этому случаю состоялся мой концерт в филармонии. Я не знаю, что будет в этом году. Однако было бы хорошо вновь представить зрителям интересную концертную программу".

Композитор отметил, что, несмотря на 82 года, чувствует себя хорошо.

Напомним, что Ариф Меликов родился в Баку 13 сентября 1933 года. В 1958 году он окончил класс композиции Кара Караева в Азербайджанской государственной консерватории имени Узеира Гаджибейли. В тот же год он начал преподавать там, в настоящее время является профессором и заведующим кафедрой композиции. Мировую известность ему принесло первое крупное произведение - балет "Легенда о любви" на сюжет драмы турецкого поэта Назыма Хикмета.