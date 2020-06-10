Археологи обнаружили развалины первого британского театра

Британские археологи обнаружили развалины, которые, по их мнению, принадлежат первому британскому театру, построенному в елизаветинскую эпоху.

Как передает Report cо ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает газета Guardian.

Археологи считают, что обнаружили знаменитый театр "Красный лев", который был первым зданием, специально возведенным в Лондоне приблизительно в 1567 году для театральных постановок. Его точное местоположение было предметом догадок на протяжении многих лет, однако теперь археологи почти точно уверены, что обнаружили именно его.

Развалены были найдены в историческом районе Лондона Уайтчепел в восточной части города. Здание театра было частью комплекса, в который также входил трактир "Красный лев". На месте раскопок помимо самого театра археологи обнаружили пивные погреба, стаканы и кружки.

"Должен признаться, я этого не ожидал, когда отправлялся на раскопки в Уайтчепел. Это одно из самых необычных мест раскопок, над которыми я работал", - заявил ведущий археолог команды Стивен Уайт.

По словам Уайта, "Красный лев" стал прототипом лондонских театров "Глобус" и The Theatre, построенных при Елизавете I.