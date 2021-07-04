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Ансамбль Алима Гасымова выступил на московской сцене - ФОТО

Ансамбль Алима Гасымова выступил на московской сцене - ФОТО Ансамбль Алима Гасымова на сцене Московского международного Дома музыки в Москве представил спектакль "Мир воздвигнут на любви" в рамках 15-ого Международного театрального фестиваля им. А.П.Чехова
Искусство
4 июля 2021 г. 00:53
Ансамбль Алима Гасымова выступил на московской сцене - ФОТО
Алим Гасымов

Ансамбль Алима Гасымова на сцене Московского международного Дома музыки в Москве представил спектакль "Мир воздвигнут на любви" в рамках 15-ого Международного театрального фестиваля им. А.П.Чехова.

Как сообщает российское бюро Report, организаторами мероприятия выступили Министерство культуры РФ и Департамент культуры города Москвы.

В программу вечера вошла музыкальная история "Мир воздвигнут на любви» на стихи древних персидских поэтов, состоящая из восьми композиций.

Делясь впечатлениями о прошедшем фестивале "Хары-Бюльбюль" в Шуше, ханенде Фаргана Гасымова рассказала о чувстве гордости за Азербайджан: "Каждый из нас в долгу перед шехидами, отдавшими свои жизни за Родину. Для нас было огромной гордостью возвращение наших земель и проведение такого значимого фестиваля как "Хары-Бюльбюль", в котором мы с радостью приняли участие".

Сам Алим Гасымов сообщил, что объехал с гастролями почти весь мир: "Мугам — это момент, мгновение, миг. Это музыка счастья, которой мы хотим поделиться с московским зрителем. На каждом концерте я рассчитываю войти в духовный транс, который сродни молитвенному состояние. Если мне это удается, то в такое же состояние смогут войти и мои слушатели".

Повторное представление состоится также на сцене московского Международного дома музыки 4 июля.

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