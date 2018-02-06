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    Англо-американский актёр Джон Махони умер в возрасте 77 лет

    Актёр известен ролями в американском ситкоме Фрейзер и в таких кинокартинах, как Скажи что-нибудь и Первобытный страх

    Баку. 6 февраля. REPORT.AZ/ Англо-американский актёр Джон Махони умер в возрасте 77 лет в Чикаго после госпитализации.

    Как передает Report, об этом сообщает Associated Press со ссылкой на менеджера артиста Пола Мартино.

    Отмечается, что актёр известен ролями в американском ситкоме «Фрейзер» и в таких кинокартинах, как «Скажи что-нибудь» и «Первобытный страх».

    Кроме того, Махони участвовал в озвучке персонажей мультфильмов «Атлантида: Затерянный мир» и «Стальной гигант».

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