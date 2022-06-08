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Американская киноакадемия выбрала новым директором главу ее музея

Американская киноакадемия выбрала новым директором главу ее музея Американская академия кинематографических искусств и наук объявила о назначении нового генерального директора, им стал руководитель ее музея Билл Крамер.
Искусство
8 июня 2022 г. 08:57
Американская киноакадемия выбрала новым директором главу ее музея

Американская академия кинематографических искусств и наук объявила о назначении нового генерального директора, им стал руководитель ее музея Билл Крамер.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, cообщение об этом опубликовано во вторник на сайте академии.

Совет управляющих организации во вторник провел голосование, по итогам которого утвердил кандидатуру Крамера на пост главы киноакадемии, ответственной за вручение престижной кинопремии "Оскар". Он сменит Дон Хадсон, которая руководила Американской академией киноискусств на протяжении последних 11 лет. Крамер вступит в должность 18 июля.

"У него смелое и вдохновляющее видение будущего киноакадемии, поэтому управляющие сошлись во мнении о том, что его кандидатура идеальна для того, чтобы возглавить организацию в этот поворотный момент", - отметил председатель совета управляющих Дэвид Рубин. "Мы уверены, что у Билла есть все возможности, чтобы свести вместе все сферы киносообщества, и рады видеть его в этой роли ради повышения уровня организации и объединения всех ее членов по всему миру", - добавил Рубин.

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