Американская академия киноискусств приобретет статуэтку "Оскар" за 10 долларов США

Баку. 13 августа. REPORT.AZ/ Американская академия кинематографических искусств и наук выиграла судебную тяжбу и приобретет у аукционного дома Nate D. Sanders статуэтку премии "Оскар" всего за 10 долларов США.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такую цену для киноакадемии за этот предмет, который ранее аукционный дом приобрел за 79 тыс долларов, утвердил Высший суд округа Лос- Анджелес.

Nate D. Sanders приобрел статуэтку "Оскар" у частного лица в прошлом году. В свое время она принадлежала художнику Джозефу Райту, который получил ее за работу над фильмом "Моя девушка Сэл" (My Gal Sal, 1942) режиссера Ирвинга Каммингса с голливудской звездой Ритой Хейворт в главной роли. Райт скончался в 1985 году, а принадлежавшую ему статуэтку выставил на продажу племянник художника.

Академия сразу же подала судебный иск, сославшись на действующие с 1951 года особые правила продажи статуэток. Согласно им, если обладатель "Оскара" или его наследники хотят продать статуэтку, то сначала должны предложить ее за 10 долларов организации, вручившей эту награду.

"В случае с "Оскаром" Джозефа Райта данная процедура была нарушена, - указывалось в иске. - При этом в аукционном доме прекрасно знали о существовании соответствующих правил продажи "Оскара". Суд длился около года, и теперь, в соответствии с его вердиктом, Nate D. Sanders продаст статуэтку киноакадемии за 10 долларов и понесет при этом более чем существенные убытки.

"Оскар" представляет собой наиболее известную и престижную награду за достижения в киноискусстве, - заявил юрист Гэри Гэнс, комментируя решение суда. - Исход нынешнего дела подтверждает факт, что академия оказалась способной поддержать достоинство и ценность этой награды и не допустить превращение статуэтки в товар".