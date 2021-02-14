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Amazon анонсировал ремейк фильма "Мистер и миссис Смит"

Amazon анонсировал ремейк фильма "Мистер и миссис Смит" Продюсерская компания New Regency и кинокомпания Amazon Studios снимут сериал по мотивам комедийного боевика "Мистер и миссис Смит" (Mr. Mrs. Smith, 2005).
Искусство
14 февраля 2021 г. 08:48
Amazon анонсировал ремейк фильма Мистер и миссис Смит

Продюсерская компания New Regency и кинокомпания Amazon Studios снимут сериал по мотивам комедийного боевика "Мистер и миссис Смит" (Mr. & Mrs. Smith, 2005).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении стримингового сервиса Amazon Prime в Instagram.

"Мистер и миссис Смит", сериал от (американского актера и музыканта) Дональда Гловера и (британской актрисы и сценаристки) Фиби Уоллер-Бридж, появится на ваших экранах в 2022 году ", - говорится в сообщении.

Как уточнил журнал Variety, Уоллер-Бридж и Гловер исполнят в сериале главные роли и будут его исполнительными продюсерами. По данным издания, одной из авторов ремейка станет Франческа Слоун - сценаристка и продюсер созданного Гловером сериала "Атланта" (Atlanta, 2016 - настоящее время).

В центре сюжета "Мистера и миссис Смит" - история семейной пары. И муж, и жена - наемные убийцы. Они работают на разных заказчиков, которые дают супругам задание убить друг друга. Главные роли в оригинальном фильме исполнили Анджелина Джоли и Брэд Питт.

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