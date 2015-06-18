​Алим Гасымов выступит с концертом в Женеве

Баку. 18 июня. REPORT.AZ/ Народный артист, мастер мугама Алим Гасымов выступит 20 июня с концертом в Женеве (Швейцария).

Об этом Report заявила пресс-секретарь народного артиста Саадат Мохуббетова.

По ее словам, месяц Рамазан всегда бывает для Алима Гасымова напряженным: "Сегодня Алим муаллим приступил к первому дню поста. А ночью он уедет в Швейцарию. 20 июня он вместе с дочерью Фарганой Гасымовой выступит с концертом в Женеве. 21 июня Алим Гасымов проведет мастер-класс. Организатором гастролей является Музыкальный фонд "Aga Khan". Председателем фонда является Фейруз Нишанов с узбекскими корнями. Членами фонда являются 6 тыс. известных музыкантов мира".

23 июня А.Гасымов вернется в Азербайджан.