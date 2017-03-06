Алим Гасымов выступил с концертом в БВШН

Баку. 6 марта. REPORT.AZ/ В Бакинской Высшей школе нефти (БВШН) прошла творческая встреча со всемирно известным исполнителем мугама, народным артистом Азербайджана, кавалером ордена "Шохрат" Алимом Гасымовым.

Как сообщает Report со ссылкой на отдел по связям с общественностью БВШН, вместе с ним на встречу с молодежью пришли также члены его семьи и творческий коллектив. Перед началом встречи был показан видеоролик о жизни и творчестве выдающегося ханенде.

Приветствовав гостя, ректор БВШН Эльмар Гасымов поблагодарил его за то, что знаменитый музыкант принял приглашение побывать в Высшей школе. Отметив, что Алим Гасымов по праву считается легендой азербайджанской сцены, ректор рассказал о жизненном и творческом пути великого мастера мугама. Он подчеркнул: "Алим Гасымов выступал с концертами во многих странах, в том числе в Бельгии, Бразилии, Великобритании, Германии, Иране, Испании, США, Франции и Японии, и знакомил весь мир с азербайджанским мугамом. Его заслуги в пропаганде нашей национальной музыки и культуры за рубежом неоценимы". Ректор БВШН отметил, что Алим Гасымов является одним из четырех азербайджанцев, чьи имена включены в отчет "500 самых влиятельных мусульман мира", который публикуется Иорданским Королевским Исламским Центром стратегических исследований в Аммане совместно с Джорджтаунским университетом (США). Он также напомнил, что наряду с многочисленными международными наградами великий ханенде был удостоен и международной музыкальной премии ЮНЕСКО, что стало признанием таланта азербайджанского исполнителя на мировом уровне.

Приветствуя собравшихся, Алим Гасымов сказал, что выступать перед студентами и преподавателями БВШН – большая честь и ответственность для него. "Я считаю, такие встречи должны стать традицией во всех вузах страны. Ведь нам, музыкантам, артистам, художникам, посвятившим свои жизни творчеству, есть о чем рассказать молодежи и есть что передать им из нашего опыта", - отметил Алим Гасымов.

Великий ханенде поделился воспоминаниями о своей юности и студенческих годах, своем становлении как музыканта и певца, трудностях, которые пришлось преодолевать на творческом пути, деятельности по пропаганде азербайджанского мугама за рубежом, интересах вне сцены и увлечениях в свободное время. Затем Алим Гасымов ответил на многочисленные вопросы студентов.

Алим Гасымов в дуэте со своей дочерью ханенде Ферганой Гасымовой в сопровождении ансамбля народных инструментов исполнил мугамы и отрывки из народных азербайджанских песен.

В заключение ректор Эльмар Гасымов выразил благодарность Алиму Гасымову за интересную беседу и вручил ему диплом "Почетного гостя" БВШН.