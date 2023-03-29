Алим Гасымов выступил с концертной программой в США

Народный артист Азербайджана Алим Гасымов выступил с концертной программой в Батлеровской школе музыки Техасского университета в городе Остин (штат Техас, США).

Народный артист Азербайджана Алим Гасымов выступил с концертной программой в Батлеровской школе музыки Техасского университета в городе Остин (штат Техас, США).

Как сообщает американское бюро Report, на музыкальном вечере присутствовали проживающие в США азербайджанцы и представители местной общины.

Концерт в сопровождении симфонического оркестра Техасского университета был организован американским дирижером азербайджанского происхождения Фархадом Худиевым.

Наряду с А.Гасымовым на сцену вышли кяманчист Имамьяр Гасанов, руководитель ритм-группы "Натиг" народный артист Натиг Ширинов.

В концертной программе прозвучали произведения азербайджанских и американских композиторов. Особый интерес у американцев вызвал азербайджанский мугам в исполнении А.Гасымова.

Азербайджанские национальные танцы в исполнении Ляман Хендрикс были встречены бурными аплодисментами.