​Алим Гасымов передал свой личный архив в Государственный архив литературы и искусства

Баку. 21 января. REPORT.AZ/ В Государственный архив литературы и искусства имени Салмана Мумтаза поступили новые документы.

В заявлении Report замдиректора архива Кенуль Насибова сказала, что в 2015 году в Государственный архив литературы и искусства были переданы личные архивы народного писателя Сулеймана Рагимова, писателей Видади Бабанлы, Тофика Меликли, известного ханенде, народного артиста Алима Гасымова, покойного кяманчиста, народного артиста Хабиля Алиева.

К.Насибова заявила, что среди представляющих особую ценность документов есть рукопись романа Сулеймана Рагимова "Шамо", многие другие рукописи, фотографии, личные документы: "Архив проживающего в Москве ученого, писателя Тофика Меликли также был передан нам в 2015 году. Среди документов есть рукописи ученого, личные фотографии и его книги, изданные на русском, английском и тюркском языках.

Замдиректора добавила, что в Государственный архив литературы и искусства также представлены личные архивы видных азербайджанских ханенде и музыкантов: "В первые дни нового года свой личный архив нам передал известный ханенде, народный артист Алим Гасымов. Сюда входят выпущенные в различные годы диски, альбомы, почетные грамоты, фотографии и пр.

Кроме того, мы удостоены чести хранить архивы известного кяманчиста Хабиля Алиева и ханенде Бабы Махмудоглу. В ближайшие дни личный архив нам вручит народный поэт Нариман Гасанзаде. Наш архив в основном отдает предпочтение рукописям. Хранящиеся у нас личные документы состоят из редких рукописей. Это единственное место хранения архивов деятелей литературы и искусства".