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Алессандро Микеле покинул пост креативного директора Gucci

Алессандро Микеле покинул пост креативного директора Gucci Алессандро Микеле покинул пост креативного директора Gucci.
Искусство
24 ноября 2022 г. 06:28
Алессандро Микеле покинул пост креативного директора Gucci

Алессандро Микеле покинул пост креативного директора Gucci.

Как передает Report, соответствующее заявление опубликовано на сайте французской группы компаний Kering, владеющей также брендом Gucci.

"Компания Gucci сегодня объявляет, что Алессандро Микеле уходит с поста креативного директора Gucci. Алессандро Микеле стоял у творческого руля Дома с 21 января 2015 года и сыграл фундаментальную роль в формировании бренда таким, какой он сегодня, благодаря своему новаторскому творчеству, оставаясь верным известным кодексам Дома", - говорится в сообщении.

Группа Kering, основанная в 1962 году, принадлежит французскому миллиардеру Франсуа Пино. Ей принадлежат различные люксовые бренды, преимущественно из мира моды, в том числе Gucci, Yves Saint Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga, Alexander McQueen и другие.

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