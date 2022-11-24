Алессандро Микеле покинул пост креативного директора Gucci.
Как передает Report, соответствующее заявление опубликовано на сайте французской группы компаний
"Компания Gucci сегодня объявляет, что Алессандро Микеле уходит с поста креативного директора Gucci. Алессандро Микеле стоял у творческого руля Дома с 21 января 2015 года и сыграл фундаментальную роль в формировании бренда таким, какой он сегодня, благодаря своему новаторскому творчеству, оставаясь верным известным кодексам Дома", - говорится в сообщении.
Группа Kering, основанная в 1962 году, принадлежит французскому миллиардеру Франсуа Пино. Ей принадлежат различные люксовые бренды, преимущественно из мира моды, в том числе Gucci, Yves Saint Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga, Alexander McQueen и другие.