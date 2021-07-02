Ален Делон возвращается: Возможно, это мой последний фильм

Известный французский актер Ален Делон намерен вернуться на большой экран.

Известный французский актер Ален Делон намерен вернуться на большой экран.

Как передает Report, об этом он заявил в интервью телеканалу France 5 .

“Я надеюсь еще раз вернуться на экран, - отметил актер. - Возможно, это будет мой последний фильм. И он должен быть замечательным”. Делон добавил, что хотел бы работать с “выдающимся режиссером, например, Лизой Азуэлос”, поставившей байопик о Далиде.

“Потом я смогу уйти, мне больше уже нечего будет делать”, - подчеркнул актер.

Последняя по времени работа Делона была в фильме “Полное сходство” (Toute ressemblance, 2019). В мае 2019 года он был удостоен почетной “Золотой пальмовой ветви” 72-го Каннского кинофестиваля. В июне того же года, как сообщила его дочь Аннушка, он пережил инсульт, после которого проходил лечение в Швейцарии.

85-летний Делон снялся более чем в 90 фильмах и прославился своей работой в картинах “На ярком солнце” (Plein soleil, 1960), “Рокко и его братья” (Rocco e i suoi fratelli, 1961), “Леопард” (Le Guepard, 1963), “Бассейн” (La Piscine, 1969).