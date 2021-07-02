О нас
Report Georgia
Аудио новости

Ален Делон возвращается: Возможно, это мой последний фильм

Ален Делон возвращается: Возможно, это мой последний фильм Известный французский актер Ален Делон намерен вернуться на большой экран.
Искусство
2 июля 2021 г. 06:25
Ален Делон возвращается: Возможно, это мой последний фильм
Ален Делон

Известный французский актер Ален Делон намерен вернуться на большой экран.

Как передает Report, об этом он заявил в интервью телеканалу France 5.

“Я надеюсь еще раз вернуться на экран, - отметил актер. - Возможно, это будет мой последний фильм. И он должен быть замечательным”. Делон добавил, что хотел бы работать с “выдающимся режиссером, например, Лизой Азуэлос”, поставившей байопик о Далиде.

“Потом я смогу уйти, мне больше уже нечего будет делать”, - подчеркнул актер.

Последняя по времени работа Делона была в фильме “Полное сходство” (Toute ressemblance, 2019). В мае 2019 года он был удостоен почетной “Золотой пальмовой ветви” 72-го Каннского кинофестиваля. В июне того же года, как сообщила его дочь Аннушка, он пережил инсульт, после которого проходил лечение в Швейцарии.

85-летний Делон снялся более чем в 90 фильмах и прославился своей работой в картинах “На ярком солнце” (Plein soleil, 1960), “Рокко и его братья” (Rocco e i suoi fratelli, 1961), “Леопард” (Le Guepard, 1963), “Бассейн” (La Piscine, 1969).

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Alen Delon kinoya qayıdır: “Bu, son filmim ola bilər"

Экслюзивные новости

Назначен начальник Гарадагского районного управления полиции
Назначен начальник Гарадагского районного управления полиции
1 июля 2021 г. 11:58
Атешгях в Тбилиси – храм, свято почитаемый тюрками и оскверненный армянами - ВИДЕО
ФотоАтешгях в Тбилиси – храм, свято почитаемый тюрками и оскверненный армянами - ВИДЕО
30 июня 2021 г. 17:27
Украинский депутат: Интересно перенимать опыт, успешно реализованный в Азербайджане - ИНТЕРВЬЮ
Украинский депутат: Интересно перенимать опыт, успешно реализованный в Азербайджане - ИНТЕРВЬЮ
30 июня 2021 г. 14:00
Мухтар Бабаев: На наш протест в связи с загрязнением Охчучая нет реакции    
Мухтар Бабаев: На наш протест в связи с загрязнением Охчучая нет реакции    
30 июня 2021 г. 13:26
Украинский депутат о службе ASAN: Вы ушли от нас намного вперед - ВИДЕО
Украинский депутат о службе ASAN: Вы ушли от нас намного вперед - ВИДЕО
30 июня 2021 г. 10:04
Тейс: США должны включить Южный Кавказ в список приоритетов
Тейс: США должны включить Южный Кавказ в список приоритетов
29 июня 2021 г. 11:31
Посол: Обсуждается вопрос открытия авиарейсов между Азербайджаном и Ираном
Посол: Обсуждается вопрос открытия авиарейсов между Азербайджаном и Ираном
28 июня 2021 г. 18:05
Говорит командир спецназа… - ВИДЕО
ФотоГоворит командир спецназа… - ВИДЕО
26 июня 2021 г. 13:27
Новый посол Кыргызстана о перспективах развития отношений с Азербайджаном
Новый посол Кыргызстана о перспективах развития отношений с Азербайджаном
26 июня 2021 г. 09:27
Новый посол Кыргызстана прибудет в Азербайджан в следующем месяце
Новый посол Кыргызстана прибудет в Азербайджан в следующем месяце
25 июня 2021 г. 17:18

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi