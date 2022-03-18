Ален Делон собирается уйти из жизни с помощью эвтаназии

Знаменитый французский актер Ален Делон заявил, что не хочет становиться немощным стариком и страдать от болезней. Артист хочет уйти из жизни с помощью эвтаназии.

Знаменитый французский актер Ален Делон заявил, что не хочет становиться немощным стариком и страдать от болезней. Артист хочет уйти из жизни с помощью эвтаназии.

Как передает Report, об этом сообщает французское издание Le Point .

"Стареть - это отстой! И мы ничего не можем с этим поделать. Мы теряем лицо и зрение, встаем на ноги и чувствуем, как болит лодыжка. Мучения страшны", - отметил актер.

Делон попросил своего сына Энтони помочь ему умереть, заявив, что хочет уйти из жизни с помощью эвтаназии: "Я считаю этот способ наиболее логичным и естественным. С возрастом мы имеем право уйти по-тихому из жизни, без больниц и уколов".

В 2019 году Ален Делон пережил инсульт. В 2021 году от рака поджелудочной железы умерла его бывшая жена Натали Делон.

Несколько дет назад Ален Делон переехал в Швейцарию, где официально разрешена эвтаназия. Актер уже составил завещание, так как не хочет, чтобы его родственники спорили из-за наследства.