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    Ален Делон осенью завершит кинокарьеру

    Как боксер не хочет драться сверх меры, так и я не хочу сниматься в лишней ленте, - заявил 81-летний актер

    Баку. 6 мая. REPORT.AZ/ Французский актер Ален Делон заявил, что завершает свою кинокарьеру осенью после съемок в картине режиссера Патриса Леконта, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

    "Это будет мой самый последний фильм: как боксер не хочет драться сверх меры, так и я не хочу сниматься в лишней ленте", -  заявил 81-летний актер. 

    Как рассказал Делон, последняя кинокартина - это любовная история, в которой герой его возраста случайно встречается с 50-летней женщиной. Роль пассии исполнит Жюльет Бинош.

    Актер отметил, что хотел бы сняться вместе с Софи Марсо, однако у нее есть другие планы.

    В последний раз Делон появлялся на экранах почти 10 лет назад в фильме "Астерикс на Олимпийских играх" (2008).

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