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    Алеку Болдуину предложили заменить Трампа на ужине журналистов

    Алек Болдуин, настало время переодеться

    Баку. 26 февраля. REPORT.AZ/ Известный в США актёр и режиссёр Зак Брафф предложил Алеку Болдуину переодеться в президента Трампа на традиционном ужине Ассоциации корреспондентов Белого дома.

    Как передает Report, об этом написал он в своем личном аккаунте в Twitter.

    "Алек Болдуин, настало время переодеться", — написал он в своем личном аккаунте в Twitter.

    Ранее президент США Дональд Трамп также заявил в Twitter, что не примет участие в ежегодном ужине репортеров.

    Алек Болдуин уже пародировал нынешнего президента, за что получил приз от американских кинокритиков, а доминиканская газета El Nacional даже спутала его с Трампом, случайно опубликовав фото Болдуина вместо действующего президента.

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