Александр Калягин опроверг сообщения о госпитализации - ОБНОВЛЕНО

Художественный руководитель театра "Et Cetera" Александр Калягин опроверг в беседе с РИА Новости информацию о своей госпитализации, сообщает Report.

"Что за глупости. Я чувствую себя нормально, и у меня сегодня обычный день. Если я заехал проверить сердце, что делаю периодически, то не нужно делать такие непонятные ложные заявления", - сказал А.Калягин.

*** 13:11

Народный артист РСФСР Александр Калягин госпитализирован в одну из московских клиник, сообщает Report со ссылкой на РЕН ТВ.

По данным телеканала, медики диагностировали у актера нарушение сердечного ритма. Точной информации по состоянию Калягина пока нет.

Напомним, что Александр Калягин является основателем и художественным руководителем московского театра "Et Cetera". Наибольшую известность как актеру ему принесла роль Бабс Баберлей (донна Роза д’Альвадорес) в телефильме 1975 года "Здравствуйте, я ваша тетя!".