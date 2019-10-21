Актриса Валентина Талызина госпитализирована

Народная артистка РСФСР Валентина Талызина госпитализирована.

Как передает Report, об этом она сама сообщила РБК.

"Видите, я с вами разговариваю, нормально все", - ответила В.Талызина на уточняющий вопрос о ее самочувствии.

По данным российских СМИ, актрису госпитализировали в одну из московских клиник после микроинсульта, она находится в состоянии средней степени тяжести.

Напомним, что актрисе Валентине Талызиной 84 года. Актриса окончила ГИТИС и с 1958 года служит в Театре имени Моссовета, где сыграла более чем в 40 спектаклях. Среди самых известных ее киноработ — роли в фильмах "Зигзаг удачи", "Старики-разбойники", "Большая перемена", "Афоня", "Ирония судьбы, или С легким паром!" и в других картинах.

В 1973 году Талызина получила звание заслуженной артистки РСФСР, а в 1985-м — народной артистки РСФСР. Награждена орденами Дружбы, Почета и «За заслуги перед Отечеством» IV степени.