Актриса Гюнай Мамедова: В Азербайджане созданы все условия для людей с инвалидностью

В Азербайджане созданы все условия для людей с ограниченными физическими возможностями, чтобы они могли развиваться и получать профессию.

В Азербайджане созданы все условия для людей с ограниченными физическими возможностями, чтобы они могли развиваться и получать профессию.

Об этом в интервью Report сказала актриса театра ƏSA Гюнай Мамедова, единственная в мире актриса с полной утратой зрительных функций.

Она обратилась к родителям детей с физическими ограничениями и призвала их поддерживать их в стремлении развиваться.

"Я прошу этих родителей не ограничивать детей стенами дома. У них есть право на образование и саморазвитие, не отнимайте это у них. Но иногда родители почему-то думают иначе. Было много случаев, когда я направляла детей, и они получали прекрасные профессит", - добавила актриса.

С полным текстом интервью можно ознакомиться по ссылке.