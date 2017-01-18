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    Актеры Музыкального театра удостоены премии на фестивале "Фаджр"

    Театр выступил на фестивале с музыкальной комедией Узеира Гаджибейли Муж и жена

    Баку. 18 января. REPORT.AZ/ Заслуженные артисты Азербайджанского государственного музыкального театра Нахида Оруджева, Алекпер Алиев и Акпер Ализаде были удостоены премии на 35-м Международном театральном фестивале "Фаджр" в Иране.

    Как сообщили Report в театре, Нахида Оруджева победила в номинации "Исполнительница лучшей женской роли", Алекпер Алиев и Акпер Ализаде - в номинации"Исполнитель лучшей мужской роли". 

    Отметим, что театр выступил на фестивале с музыкальной комедией Узеира Гаджибейли "Муж и жена".

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