Актеры Музыкального театра удостоены премии на фестивале "Фаджр"

Баку. 18 января. REPORT.AZ/ Заслуженные артисты Азербайджанского государственного музыкального театра Нахида Оруджева, Алекпер Алиев и Акпер Ализаде были удостоены премии на 35-м Международном театральном фестивале "Фаджр" в Иране.

Как сообщили Report в театре, Нахида Оруджева победила в номинации "Исполнительница лучшей женской роли", Алекпер Алиев и Акпер Ализаде - в номинации"Исполнитель лучшей мужской роли".

Отметим, что театр выступил на фестивале с музыкальной комедией Узеира Гаджибейли "Муж и жена".