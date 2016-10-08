Актер Леонид Куравлев отмечает 80-летие

Баку. 8 октября. REPORT.AZ/ Российский актер, народный артист России Леонид Куравлев отмечает сегодня свое 80-летие. Как сообщает Report, Леонид Вячеславович Куравлев родился 8 октября 1936 года в Москве. В кино он дебютировал еще студентом. Наиболее известны зрителю его актерские работы в комедиях, в них он сыграл больше всего ролей.

Среди лучших комедийных ролей актера – Шура Балаганов в "Золотом теленке" (1968) Михаила Швейцера, Афанасий Борщов в киноленте "Афоня" (1975) Георгия Данелии, Жорж Милославский в кинофильме "Иван Васильевич меняет профессию" (1973) и Володька Завитушкин в комедии "Не может быть" (1975) Леонида Гайдая.