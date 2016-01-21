​Актер Леонардо Ди Каприо получил награду в Давосе

Баку. 21 января. REPORT.AZ/ Падение цен на нефть, замедление роста Китая и миграция - эти вопросы станут главными темами обсуждений на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе. Он начался в среду, передает Report.

А накануне в Давосе награждали художников - за вклад в улучшение мира. В этом году Хрустальную награду получил голливудский актер Леонардо Ди Каприо: за многомиллионное пожертвование на борьбу с климатическими изменениями.

"В прошлом месяце в Париже мировые лидеры достигли исторического соглашения, которое устанавливает определенные рамки для вредных выбросов в атмосферу. Это - важный первый шаг, но впереди трудный путь борьбы за наше будущее и выживание планеты. Парижское соглашение - это призыв действовать, но теперь дело за нами: изменить мир с изобретательностью и преданностью", - сказал он, получая награду.