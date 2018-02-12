Баку. 12 февраля. REPORT.AZ/ Художественный руководитель Дворца культуры в Мардакянах, актер Кямран Исрафилов скончался в возрасте 39 лет. Об этом Report сообщили в Управлении культуры и туризма города Баку.

Отметим, что К.Исрафилов, 1979 года рождения, участвовал в Фестивале Новруза, проводимого по инициативе Фонда Гейдара Алиева, в съемке концерта “Ангелы доброй воли Азербайджана” в штаб-квартире ЮНЕСКО, состоявшегося с участием Азербайджанского Государственного молодежного симфонического оркестра и детского хора, а также в освещении ряда других мероприятий.

К.Исрафилов работал телеведущим на Общественном телевидении, воссоздал образ А.Топчибашева в документальном фильме “Вечный отпуск”, спродюсированного Арзу Алиевой.