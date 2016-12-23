Актер Идрис Рустамов удостоен международной награды

Баку. 23 декабря. REPORT.AZ/ За роль в фильме "Последний" ("Sonuncu") актер Идрис Рустамов удостоен награды "Лучший актер" Ливанского международного фестиваля короткометражных фильмов.

Как сообщает Report, на прошедшем в трех ливанских городах (Набатийя, Триполи, Сур) фестивале представили 61 картину из 25 стран. В состав жюри вошли специалисты из Франции, Испании и Ливана.

Отметим, что впервые в истории азербайджанского национального кино именно этот фильм был представлен в официальной конкурсной программе короткометражных фильмов Международного Каннского кинофестиваля.

Режиссер-постановщик фильма – Сергей Пикалов, авторы сценария – Сергей Пикалов, Александр Красавин, оператор-постановщик - Денис Мадышев, художник-постановщик - Азиз Мамедов, композитор - Алексей Айги, продюсеры - Насиб Пириев, Мария Иванова и Мушвиг Хатамов.

В ролях - Идрис Рустамов и Джордж Гафаров.