Актер Джим Керри купил NFT-картину с видом санатория в Грузии за 40 тысяч долларов

Знаменитый голливудский актер Джим Керри купил движущуюся NFT-картину с изображением заброшенной палаты санатория в грузинском Цхалтубо.

Знаменитый голливудский актер Джим Керри купил движущуюся NFT-картину с изображением заброшенной палаты санатория в грузинском Цхалтубо.

Как сообщает грузинское бюро Report, процветавший в прошлом бальнеологический курорт Грузии вдохновил на эксперимент голландско-канадского художника Райана Купманса и шведскую цифровую художницу Элис Векселль.

Работа называется Devotion ("Преданность") и была создана художниками в рамках генезис-проекта "Дикая природа".

Они превратили руины старого советского санатория в цветущее пространство, где в комнате растет дерево, а цветы и трава пробиваются из пола.

Актер приобрел картину по текущему курсу криптовалют, что составляет около 40 тысяч долларов США.

NFT — это виртуальный слепок различных уникальных предметов и арт-объектов, последнее время очень популярный в мире искусства.