Баку. 8 июня. REPORT.AZ/ Азербайджанский государственный академический национальный театр отправился на гастроли в регионы.

Как сообщает Report, первый спектакль театр представил в Саатлы.

Театр поставил спектакли по произведениям Джалила Мамедгулузаде "Книга моей матери" ("Anamın kitabı") и Абдуллы Шаига "Говорящая кукла" ("Danışan gəlincik"). Очередной спектакль Академический национальный театр покажет в Имишли.

9 июня жители Имишли смогут посмотреть спектакль Гусейнбалы Миралямова "Позор" ("Xəcalət").

В рамках гастролей театр представит зрителям северо-восточных районов все 3 спектакля.