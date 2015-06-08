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    Академический национальный театр отправился на гастроли в регионы

    Первый спектакль театр показал в Саатлы

    Баку. 8 июня. REPORT.AZ/ Азербайджанский государственный академический национальный театр отправился на гастроли в регионы.

    Как сообщает Report, первый спектакль театр представил в Саатлы.

    Театр поставил спектакли по произведениям Джалила Мамедгулузаде "Книга моей матери" ("Anamın kitabı") и Абдуллы Шаига "Говорящая кукла" ("Danışan gəlincik"). Очередной спектакль Академический национальный театр покажет в Имишли. 

    9 июня жители Имишли смогут посмотреть спектакль Гусейнбалы Миралямова "Позор" ("Xəcalət"). 

    В рамках гастролей театр представит зрителям северо-восточных районов все 3 спектакля. 

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