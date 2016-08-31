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    Аздрама откроет 144-й театральный сезон в Шеки

    17 сентября в Баку состоится показ спектакля Карабахнаме

    Баку. 31 августа. REPORT.AZ/ Академический национальный драматический театр откроет 144-й театральный сезон в Шеки.

    Как сообщает Report, на открытии II Шекинского международного театрального фестиваля театр выступит с трагикомедией Джалила Мамедгулузаде "Мертвецы".

    Режиссер-постановщик спектакля - художественный руководитель Национального драматического театра, народный артист Азерпаша Немет.

    Показ предстоящих в сентябре постановок Академический национальный драматический театр планирует начать с 17 сентября спектаклем Ильяса Эфендиева "Карабахнаме". 

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