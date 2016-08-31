Аздрама откроет 144-й театральный сезон в Шеки

31 августа, 2016 18:04

Баку. 31 августа. REPORT.AZ/ Академический национальный драматический театр откроет 144-й театральный сезон в Шеки. Как сообщает Report, на открытии II Шекинского международного театрального фестиваля театр выступит с трагикомедией Джалила Мамедгулузаде "Мертвецы". Режиссер-постановщик спектакля - художественный руководитель Национального драматического театра, народный артист Азерпаша Немет. Показ предстоящих в сентябре постановок Академический национальный драматический театр планирует начать с 17 сентября спектаклем Ильяса Эфендиева "Карабахнаме".