Аздрама откроет 144-й театральный сезон в Шеки

Баку. 31 августа. REPORT.AZ/ Академический национальный драматический театр откроет 144-й театральный сезон в Шеки.
Как сообщает Report, на открытии II Шекинского международного театрального фестиваля театр выступит с трагикомедией Джалила Мамедгулузаде "Мертвецы".
Режиссер-постановщик спектакля - художественный руководитель Национального драматического театра, народный артист Азерпаша Немет.
Показ предстоящих в сентябре постановок Академический национальный драматический театр планирует начать с 17 сентября спектаклем Ильяса Эфендиева "Карабахнаме".
Ülviyyə HəsənqızıАвтор новости
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