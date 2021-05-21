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Айдан Салахова о кончине отца: Он ушел, не сказав ничего напоследок

Айдан Салахова о кончине отца: Он ушел, не сказав ничего напоследок "Коронавирус он перенес еще в декабре, у него были антитела"
Искусство
21 мая 2021 г. 12:38
Айдан Салахова о кончине отца: Он ушел, не сказав ничего напоследок
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"Причиной кончины отца послужило воспаление легких. Он приехал на обследование в Берлин. Все было хорошо. Потом неожиданно диагностировали воспаление легких. Непонятно почему, ведь все показатели были хорошими. Коронавирус он перенес еще в декабре, у него были антитела".

Об этом российскому бюро Report сообщила дочь Таира Салахова Айдан Салахова.

Она рассказала, что прилетев из Италии, они успели пообщаться: "Я успела с ним поговорить. А вчера ночью он ушел, не сказав ничего напоследок".

Айдан Салахова отметила, что на данный момент решается вопрос документации и похорон, которым занимается посольство Азербайджана.

Выдающийся азербайджанский художник Таир Салахов скончался в клинике в Германии на 93-ем году жизни. Сообщается, что он будет похоронен в Баку.

Народный художник Азербайджана и России, вице-президент Российской академии художеств, действительный член Европейской академии наук и искусств, лауреат Государственной премии Таир Салахов родился 29 ноября 1928 года в городе Баку.

Т.Салахов был председателем Союза художников Азербайджана, депутатом Верховного совета Республики, в 1973 году избран первым секретарем Союза художников СССР, в 1997 году избран вице-президентом Российской академии художеств.

Видное место в творчестве художника занимает цикл произведений о нефтяниках Азербайджана. Произведения Салахова представлены в крупнейших музеях России, Азербайджана, Украины, и других государствах бывшего СССР, хранятся во многих музейных и частных собраниях мира.

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Версия на азербайджанском языке Aydan Salahova atasının ölüm səbəbini açıqladı

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