Агдамский театр представил первый спектакль военнослужащим

Агдамский государственный драматический театр открыл новый сезон спектаклем “Безвинные” по мотивам произведения поэта Надира Гадимли.
Как сообщает Report, первый спектакль был представлен военнослужащим.
В презентации сценического произведения приняли участие глава Исполнительной власти Агдамского района Вагиф Гасанов, сотрудники Аппарата ИВ, представители интеллигенции, общественности и военнослужащие.
Отметим, что режиссер-постановщик повествующего о карабахском конфликте спектакля - Керим Гасанли. В ролях - заслуженная артистка Фагума Юсифова, Керим Гасанов, Эльмир Гумметов, Эльшан Джавадов, Афаг Алиева, Ульвия Гасымова и др.