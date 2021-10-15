Агдамский театр представил первый спектакль военнослужащим

Агдамский государственный драматический театр открыл новый сезон спектаклем “Безвинные” по мотивам произведения поэта Надира Гадимли.

Агдамский государственный драматический театр открыл новый сезон спектаклем “Безвинные” по мотивам произведения поэта Надира Гадимли.

Как сообщает Report, первый спектакль был представлен военнослужащим.

В презентации сценического произведения приняли участие глава Исполнительной власти Агдамского района Вагиф Гасанов, сотрудники Аппарата ИВ, представители интеллигенции, общественности и военнослужащие.

Отметим, что режиссер-постановщик повествующего о карабахском конфликте спектакля - Керим Гасанли. В ролях - заслуженная артистка Фагума Юсифова, Керим Гасанов, Эльмир Гумметов, Эльшан Джавадов, Афаг Алиева, Ульвия Гасымова и др.