Агдамский театр откроет новый сезон, первыми зрителями станут военные

Агдамский государственный драматический театр откроет новый сезон 15 октября спектаклем по произведению поэта Надира Гадимли "Безвинные".

Агдамский государственный драматический театр откроет новый сезон 15 октября спектаклем по произведению поэта Надира Гадимли "Безвинные".

Об этом Report сообщил директор театра Мухаммед Гусейнов.

По его словам, первый спектакль будет представлен военнослужащим. Режиссер-постановщик спектакля - Керим Гасанов, художник-постановщик - Мушвиг Гараев, ассистент режиссера - Джейхун Юсифов. Роли исполнят заслуженные артисты Фагума Юсифова, Керим Гасанов, Эльмир Гумметов, Эльшан Джавадов, Афаг Алиева, Хаяла Худадатова, Афарида Ахмедова, Ульвия Гасымова, Зохраб Имамалиев, Фархад Фархадзаде, Галиб Абдуллазаде и Сяда Ибрагимов.

Директор также отметил, что согласно плану, каждые три месяца труппа репетирует новую постановку. Согласно репертуару, утвержденному Министерством культуры Азербайджана, в IV квартале в театре будет поставлен спектакль по пьесе Абдулрагим бека Хагвердиева "Разоренный очаг". Режиссер-постановщик спектакля - Сабухи Ахмедов.

А в Агдаме - возле руин здания театра планируется представить композицию по поэме Залимхана Ягуба "Слезы той девушки".