О нас
Report Georgia
Аудио новости

Агдамский театр откроет новый сезон, первыми зрителями станут военные

Агдамский театр откроет новый сезон, первыми зрителями станут военные Агдамский государственный драматический театр откроет новый сезон 15 октября спектаклем по произведению поэта Надира Гадимли "Безвинные".
Искусство
11 октября 2021 г. 11:56
Агдамский театр откроет новый сезон, первыми зрителями станут военные

Агдамский государственный драматический театр откроет новый сезон 15 октября спектаклем по произведению поэта Надира Гадимли "Безвинные".

Об этом Report сообщил директор театра Мухаммед Гусейнов.

По его словам, первый спектакль будет представлен военнослужащим. Режиссер-постановщик спектакля - Керим Гасанов, художник-постановщик - Мушвиг Гараев, ассистент режиссера - Джейхун Юсифов. Роли исполнят заслуженные артисты Фагума Юсифова, Керим Гасанов, Эльмир Гумметов, Эльшан Джавадов, Афаг Алиева, Хаяла Худадатова, Афарида Ахмедова, Ульвия Гасымова, Зохраб Имамалиев, Фархад Фархадзаде, Галиб Абдуллазаде и Сяда Ибрагимов.

Директор также отметил, что согласно плану, каждые три месяца труппа репетирует новую постановку. Согласно репертуару, утвержденному Министерством культуры Азербайджана, в IV квартале в театре будет поставлен спектакль по пьесе Абдулрагим бека Хагвердиева "Разоренный очаг". Режиссер-постановщик спектакля - Сабухи Ахмедов.

А в Агдаме - возле руин здания театра планируется представить композицию по поэме Залимхана Ягуба "Слезы той девушки".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоAğdam teatrı yeni mövsümü "Günahsızlar"la açacaq, ilk tamaşaçılar hərbçilər olacaq

Другие новости из категории

Картину Пикассо продали на аукционе в Гонконге за 24,6 млн долларов
Картину Пикассо продали на аукционе в Гонконге за 24,6 млн долларов
9 октября 2021 г. 17:45
Агакиши Кязымов похоронен на кладбище Волчьи ворота
ФотоАгакиши Кязымов похоронен на кладбище "Волчьи ворота"
9 октября 2021 г. 14:40
Физулинский драмтеатр откроет новый сезон спектаклем Память
Физулинский драмтеатр откроет новый сезон спектаклем "Память"
8 октября 2021 г. 12:37
Шушинский театр откроет сезон премьерой
Шушинский театр откроет сезон премьерой
7 октября 2021 г. 16:55
Музыкальный театр откроет новый сезон спектаклем Не та, так эта
Музыкальный театр откроет новый сезон спектаклем "Не та, так эта"
7 октября 2021 г. 10:41
Азербайджанский дизайнер представил свою коллекцию в Париже
Азербайджанский дизайнер представил свою коллекцию в Париже
6 октября 2021 г. 19:53
Marvel раскрыла детали супергеройского фильма «Вечные»
Marvel раскрыла детали супергеройского фильма «Вечные»
5 октября 2021 г. 08:45
Скончался народный артист Азербайджана
Скончался народный артист Азербайджана
5 октября 2021 г. 07:26
CinemaPlus анонсировал предстоящие в октябре премьеры
ФотоCinemaPlus анонсировал предстоящие в октябре премьеры
4 октября 2021 г. 19:14
Пианистки из Азербайджана заняли призовые места на международном музыкальном конкурсе
ФотоПианистки из Азербайджана заняли призовые места на международном музыкальном конкурсе
4 октября 2021 г. 17:23

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi